Кандидат ВККС на должность председателя краевого суда будет назван в феврале

2 февраля Всероссийская квалификационная коллегия судей рассмотрит три заявки о рекомендации кандидатов на должность председателя Пермского краевого суда. Ранее их подали судья кассационного военного суда (Новосибирск) Сергей Венедиктов, заместитель председателя Пермского краевого суда Ольга Бузмакова и председатель Дзержинского райсуда Виктор Кожевников. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», наиболее вероятным кандидатом источники называют господина Венедиктова.

Сергей Венедиктов работает в должности судьи с 1997 года, когда указом президента он был назначен судьей Находкинского гарнизонного военного суда (Приморский край), где прослужил до 2006 года. Затем, до 2 февраля 2013 года, Сергей Венедиктов был председателем Свободненского гарнизонного военного суда (Амурская область). Оттуда он перевелся в Западно-Сибирский окружной военный суд (Новосибирск), где работал до образования кассационного суда.

Напомним, Пермский краевой суд остается без постоянного руководителя с 8 августа прошлого года, когда возглавлявший его с 2007 года Владимир Вельянинов ушел в почетную отставку. После этого обязанности председателя были временно возложены на Наталью Киселеву. Конкурс на замещение должности председателя объявлялся несколько раз, но никто из рекомендованных ВККС кандидатов так и не был утвержден президентом РФ.

Если ВККС рекомендует кого-либо из кандидатов, документы будут направлены в администрацию президента РФ. После прохождения ее фильтра указ о назначении подписывает глава государства.