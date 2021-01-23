ГК «ЭКС» продала помещение под магазин в микрорайоне Краснова

ГК «ЭКС» продала торговое помещение 1,7 тыс. кв. м в жилом доме по ул. Солдатова, 34. По данным СПАРК-Интерфак, компания «Товары для дома 33», владеющая помещением на первом этаже дома, сменила владельцев. С 18 декабря 2020 года эта организация находится под контролем предпринимателя Эльшана Курбанова, уроженца Грузии.

Ранее учредителями ООО «Товары для дома 33» числились структуры сети «Семья» (входят в ГК «ЭКС»), последним владельцем долей в организации было ООО «Пермская торговая сеть». Теперь учредителем «Товары для дома 33» является ООО «Исток» Эльшана Курбанова. Отметим, что господин Курбанов весной 2020 года выкупил у ГК «ЭКС» ТЦ «Солнечный» в микрорайоне Вышка-2 на ул. Гашкова, 19а.

Эльшан Курбанов владеет пятью пермскими компаниями, одни управляют недвижимостью – ООО «Исток», ООО «Солнечный» (ТЦ «Солнечный»), ООО «Парма девелопмент», другие торгуют твердым, жидким и газообразным топливом – ООО «Евро ТЭК» и ООО «Нефть Газ Трейдинг».

ГК «ЭКС» принадлежит бывшему пермскому губернатору Олегу Чиркунову. ГК «ЭКС» управляет также ТРК «Семья» в Перми и Уфе, магазинами брендовой одежды, сдает в аренду ряд объектов в Перми и Березниках.

По данным 2gis.ru, в жилом доме на ул. Солдатова, 34 располагается 29 компаний, среди которых магазин «Магнит», сеть оптик «Прозрение», офис Сбербанка, салон красоты и другие организации. В выписке Росреестра есть сведения о двух арендаторах здания – это АО «Тандер», развивающее сеть магазинов «Магнит», и Сбербанк.