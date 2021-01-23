В Югре 218 человек заразились коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 218 человек, четыре пациента скончались, сообщил региональный оперштаб.

Инфекция подтвердилась у жителей 21 муниципалитета. Больше всего заразившихся в Сургуте — 34, Нагане — 23 и Нижневартовске — 20.

На момент выявления у 176 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у пяти человек болезнь протекала бессимптомно. Состояние 100 пациентов оценивается как тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 46 110 человек. Из них 42 660 уже выздоровели, 640 пациентов скончались.