США обвиняют бывшую сотрудницу посольства в Москве в краже документов

Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в сговоре с целью кражи документов, связанных с американской программой приема беженцев, и отмывании денег, сообщил Минюст США. Также в числе подозреваемых проживавший в Иордании гражданин Ирака Аус Мувафак Абдель Джабер и гражданин Иордании Хейсам Иса Сааду Сад. Госпожа Красилова находится на свободе, остальные задержаны.

По данным Минюста США, всем троим предъявлены обвинения «в сговоре с целью кражи государственных документов и с целью обмана властей США, в краже государственных документов, а также в сговоре с целью отмывания денег». Господин Саад и госпожа Красилова также подозреваются в «компьютерном мошенничестве и противоправной деятельности». Максимальное наказание для Красиловой может составить до 20 лет тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2019 год Красилова, работая в московском отделении Службы гражданства и иммиграции США, обрабатывала заявления на статус беженца, похищала информацию об участниках программы и делилась ею с сообщниками.