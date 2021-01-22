Ярославских педагогов прививают от коронавируса

В Ярославской области работники образовательных организаций проходят вакцинацию от коронавируса наряду с другими участниками групп риска – медицинскими и социальными работниками, сообщили в региональном департаменте образования.

По словам директора департамента Ирины Лободы, педагоги и другие сотрудники образовательных учреждений находятся в постоянном тесном контакте с детьми, поэтому им требуется дополнительная защита в виде прививки от COVID-19/

«Вакцинация организована в четком взаимодействии с системой здравоохранения. В муниципальных районах формируются списки педагогов, участвующих в вакцинировании, затем они централизованно передаются в лечебные учреждения, которые определяют дату и время процедуры»,— рассказала госпожа Лобода.

Она уточнила, что в списки на проведение вакцинации включаются все желающие получить прививку – учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования и другие сотрудники. В настоящее время в организациях, подведомственных непосредственно департаменту, в заявку включено более 260 человек.