В ДТП на окружной дороге Рыбинска пострадал водитель внедорожника

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным УМВД, ДТП произошло 22 января около 13 часов на окружной дороге Рыбинска.

По предварительной информации, на автодороге произошло столкновение внедорожника Mitsubishi Pajero, которым управлял 59-летний мужчина, с легковым автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП был госпитализирован водитель внедорожника.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали экипаж ГИБДД, сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего

София Бастрыгина