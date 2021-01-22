Лучшему боксеру мира нашли претендента

Свой следующий бой выдающийся мексиканский боксер Сауль Альварес, являющийся чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в суперсреднем весе (до 76,2 кг), проведет против турка Авни Йылдырыма. С ним он встретится 27 февраля. Нет практически никаких сомнений, что Альварес защитит титулы.

ESPN сообщил о том, что следующим соперником Сауля Альвареса, который занимает верхнюю строчку в рейтингах лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, станет обязательный претендент на пояс Всемирного боксерского совета в суперсреднем весе турецкий боксер Авни Йылдырым. Поединок состоится 27 февраля на стадионе Hard Rock в Майами и станет первым из двух боев, которые Альварес проведет в рамках сотрудничества с промоутером Эдди Хирном.

Для Сауля Альвареса, в карьере которого были чемпионские титулы в четырех категориях — от полусредней до полутяжелой, а также россыпь индивидуальных наград, этот бой станет уже вторым за два с небольшим месяца. В декабре он без особого труда разделался с известным британским бойцом Каллумом Смитом и одержал свою 54-ю победу. В его послужном списке остается всего одно-единственное поражение, которое еще в 2013 году мексиканцу нанес Флойд Мейуэзер.

Боксер Авни Йылдырым Фото: MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Новый оппонент Альвареса Авни Йылдырым далек от элиты профессионального бокса и в классе мексиканцу сильно уступает. Не в его пользу, кроме того, говорит полное отсутствие выступлений на протяжении почти двух лет. Йылдырым не выходил на ринг с 2019 года, а предыдущий бой — против американца Энтони Диррелла — завершился для турка поражением нокаутом.

В бою с Альваресом главная интрига, похоже, будет заключаться не в том, кто победит, а как скоро Йылдырым окажется нокаутирован.

Этот матч для Сауля Альвареса, скорее всего, будет выполнять функцию «промежуточного» перед более значимым поединком. Эдди Хирн подтвердил, что приоритетная цель мексиканца — объединить все пояса в суперсреднем весе. Ему не хватает в данный моменту двух: звание Всемирной боксерской организации (WBO) — у Билли Джо Сандерса, звание Международной боксерской федерации (IBF) — у Калеба Планта. Поединок с Сандерсом, чьи интересы, кстати, тоже представляет промоутер Хирн, может, по информации источников, состояться уже 8 мая.

Екатерина Ремизова