Власти указали на несогласованность митинга

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на акцию 23 января. В эфире телеканала «Москва 24» он заявил, что считает ее проведение недопустимым и напомнил, что митинг не согласован. Собянин пообещал, что силовики обеспечат порядок в городе. Еще 21 января правоохранительные органы задержали нескольких коллег Навального, а также вынесли десятки предупреждений активистам. Пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш арестовали на девять суток за призывы выходить на улицы, другой соратник — Георгий Албуров — получил десять суток. А юриста Любовь Соболь оштрафовали на 250 тыс. руб. Студентов вузов предупреждают о возможном отчислении.

В обращении к горожанам Сергей Собянин сообщил, что за молодыми москвичами должны проследить родители: «Распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. И еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам. Я обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе. Хочу выразить надежду, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни».

Власти также занимаются блокировкой призывов к участию в акции 23 января в интернете. Роскомнадзор отчитался, что социальные сети закрывают целые сообщества по требованию Генпрокуратуры. Больше всего, по сообщениям службы, в этом преуспели «ВКонтакте» и YouTube — они удалили половину незаконного контента. Модераторы TikTok сумели заблокировать только 38% роликов, призывающих к протестам. Именно в этой соцсети Роскомнадзор обнаружил наибольшую активность. “Ъ FM” выяснил, о чем говорят пользователи TikTok в свете предстоящей акции:

«Сейчас вы видите в моих руках Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Так вот. Можете забыть о его существовании. В деле Алексея Навального были нарушены как минимум три статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Молодцы. Зачем он нужен? Для чего?» «Оппозиционная минутка на нашем уроке. Как будет государственный переворот? Revolution, есть еще такое прикольное слово coup. Meеting. Смотри, у него прямое значение — это “встреча”. На самом деле митинг — это когда все на улицах. Когда ОМОН, когда все как надо, по красоте — это rally». «Подобное — вообще не мой формат. Но это было последней каплей. Я хочу высказаться. Некоторые скажут, что аполитичность — все еще мнение. Но чем дальше, тем больше это похоже на собственную беспомощность. Конечно, не стоит уповать всецело на то, что нынешняя оппозиция будет лучше. Власть способна испортить даже самого хорошего человека, который со временем потеряет связь с реальностью. Но при демократии эти люди, во-первых, зависят от вас, во-вторых, сменяемы. Поэтому помните, что именно бездействие приводит к власти негодяев».

В случае отказа удалять противоправный контент, соцсети могут оштрафовать на 4 млн руб. Ответственность распространяется и на пользователей: в Татарстане, например, уже возбудили уголовное дело из-за «призывов к массовым беспорядкам». Неназванному автору поста в интернете по этой статье грозит до двух лет лишения свободы. Теперь власти будут жестче следить за происходящим в соцсетях, уверен интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев: «Соцсети во всем мире уже давно являются мягкой силой. В явном виде все началось с ограничения аккаунтов Трампа.

Каждая страна, каждое из правительств будет предъявлять к соцсетям все больший и больший набор требований.

И несомненно, в будущем они станут продолжением законодательства страны, иначе компаниям придется покинуть территорию страны со своими услугами. Еще более требовательны будут власти с точки зрения контроля за контентной частью внутри соцсетей. Если вы сделали пост, доступ к которому имеют только три ваших друга, то это не то же самое, что пересылка в мессенджере, где сквозное шифрование закрывает от владельца сервиса то, что вы передаете, — это только ваш канал коммуникации».

Среди прочих публикаций в TikTok набирает популярность флешмоб, в котором школьники снимают в классах портрет Владимира Путина и вешают вместо него фотографию Алексея Навального. За такое действие, как сообщает «ОВД-Инфо», девятиклассника из Балашихи четыре часа опрашивал сотрудник МВД в присутствии директора школы и соцработника, родителей к нему не пустили в нарушение законодательства. “Ъ FM” поинтересовался у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, как в Кремле оценивают такое творчество в соцсетях: «Школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно. Что касается флешмобов, они бывают разные — приятные и неприятные. Но они как приходят, так и уходят, поэтому здесь нечего говорить. Площадки очевидно используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях. В этом плане, безусловно, оправданно звучат предупреждения, например, Роскомнадзора о том, что за подобные действия эти социальные сети могут штрафоваться».

Как социальные сети удаляют призывы к участию в несанкционированных акциях Читать далее

Сам Алексей Навальный, который сейчас находится в СИЗО через адвоката передал сообщение подписчикам: «Отдельный респект школьникам, устроившим, по выражению адвоката, “беспредел в TikTok”». Не знаю, что это означает, но звучит круто». В Следственном комитете через 20 мин после появления этого поста сообщили, что возбудили новое уголовное дело. По статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий» подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас СК устанавливает, кто именно распространяет призывы участвовать в несогласованной акции.