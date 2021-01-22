В Новороссийске юрлицо незаконно завладело земельным участком в русле реки Мысхако

Фото: пресс-служба Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры

Земельные участки общей площадью 9724 кв.м., расположенные в русле реки Мысхако (Новороссийск), вернут в федеральную собственность по решению суда.

Как сообщили в пресс-службе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что на землях государственного водного фонда физическое и юридическое лица незаконно образовали земельные участки, собственником которых может являться лишь Российская Федерация.

Природоохранным прокурором в Приморский районный суд Новороссийска было предъявлено исковое заявление о признании отсутствующим права собственности на земельные участки. Заявление рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.

Как писал "Ъ-Кубань", губернатор Краснодарского края поручил направить специальные комиссии по проверке соблюдения градостроительного законодательства в Новороссийск, Горячий Ключ, Геленджик, Туапсинский и Северский район. Поводом стали многочисленные нарушения в застройке муниципалитетов.

Наталья Решетняк