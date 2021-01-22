Петербуржцы в морозы увеличили траты на обогреватели и теплую одежду

Жители Петербурга за первую морозную неделю 2021 года активно покупали обогреватели увеличив траты на их приобретение на 88%. Расходы горожан на зимнюю верхнюю одежду за эту неделю выросли на треть к предыдущей неделе и на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании «Платформы ОФД» (входит в Группу ВТБ).

Расходы на зимние товары в начале текущего года выросли почти в три раза, по сравнению с прошлым годом, и достигли 10 млн рублей.

В Москве наблюдалась похожая ситуация. Траты на зимнюю верхнюю одежду выросли на 68%, а на обогреватели — на 60%.

Как заявил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек, ожидается, что по итогам сезона выручка магазинов спортивных товаров, катков и лыжных баз вырастет по сравнению с показателями в 2020 году.