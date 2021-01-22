Москвичам вернули культуру

Жителям Москвы вернули возможность приобщиться к искусству. Городские музеи открылись после долгого перерыва. Два месяца они не работали из-за эпидемии коронавируса, но с 22 января мэрия смягчила ограничения. Правда, при этом установила лимит по заполняемости залов — не более 50% от вместимости. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

22 января для Пушкинского музея началось с небольшой очереди на вход. К открытию в 11.00 у колоннады его основного здания выстроились не менее десяти посетителей. Но все они пришли не просто с улицы — оттуда в музей изобразительных искусств теперь не попасть — надо заранее на определенное время купить билет онлайн. Так, например, поступила москвичка Галина. Она оказалась у входа одной из первых.

«Импрессионистов я успела в сентябре посмотреть, сейчас конкретно иду на таких авторов, как малые голландцы, французские живописцы XVII – XVI веков.

У меня мало времени, пока число заболевших снизилось. Мне скорее нужно пройти, пока народу мало, сейчас самый хороший момент — можно походить спокойно все рассмотреть», — сказала Галина.

Пандемия оставила в работе заново открытых московских музеев и другое изменение: в залах все обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м. За этим чутко следят охранники и смотрители. Правда, в первый час работы Пушкинского музея возникало ощущение, что персонала было едва ли не больше, чем посетителей. Как раз к первому дню после долгого перерыва там открыли новую выставку под названием «Хранители. Братство ключа» — к 75-летнему юбилею местного отдела нумизматики. Ее куратор Сергей Коваленко не скрывал радости от того, что музей снова работает: «Мы очень рады, что наша выставка является одной из тех, которые встречают посетителей, приходящих в наш вновь открытый и, надеюсь, еще долго не закроющийся музей. Музеи живут для публики, то есть они не могут быть закрытыми учреждениями, вещью в себе, они всегда должны быть открыты вовне».

А вот в Музее космонавтики на ВДНХ пока не стали открывать новых выставок и предложили посетителям основную экспозицию. Впрочем, пандемия и здесь сыграла свою роль — пришлось временно закрыть один из самых популярных экспонатов — макет орбитальной станции «Мир», так как при всем желании там невозможно соблюсти дистанцию в 1,5 м.

Студент из Санкт-Петербурга Петр приехал в Москву с друзьями, и решил посетить Музей космонавтики, поскольку просто оказался рядом.

«Мы покупали билеты, чтобы покататься на коньках, и решили после коньков зайти еще и в этот музей. Некоторые девочки хотели и раньше сюда попасть, но у них, к сожалению, не выходило, а я лично уже на эту экспозицию попадаю третий раз за свою жизнь, мне просто нравится атмосфера этого музея», — подчеркнул студент.

Погостить в Москву приехала и жительница Томска Наталья Анатольевна. Она решила отвести в Музей космонавтики внуков, причем эпидемические ограничения оказались ей даже на руку.

«Когда-то в молодости я ходила сюда — нигде не пробиться было, не подойти ни к чему, а сейчас свободненько, можно все обозреть, все обойти кругом.

Даже стало и удобнее: народу меньше — обзор лучше», — отметила жительница Томска.

А вот в Третьяковскую галерею в первый день после долгого перерыва можно было попасть не только по предварительной онлайн-записи. Билеты оказались доступны и в кассе, что позволило московскому студенту Матвею организовать спонтанный поход в музей.

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«Билеты мы покупали в кассе. Мы ходили на классическое русское искусство. Я вообще не знал, что он закрыт, просто договорились и пошли», — рассказал Матвей.

Впрочем, 22 января открылись не все музеи Москвы. Для посетителей по-прежнему недоступен Мавзолей. Посмотреть на тело Ленина, а также на некрополь у Кремлевской стены можно будет не раньше середины апреля.