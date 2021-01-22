В Петербурге за 2020 год совершено более 61 тыс. преступлений

В Петербурге за прошлый год было совершено 61,3 тыс. преступлений, в Ленинградской области —27,4 тыс. Итоги года представлены в статистическом справочнике МВД о состоянии преступности в России. В СЗФО за год зафиксировали около 230 тыс. преступлений, почти на 9% больше, чем за 2019 год.

Кроме того, Петербург лидирует по росту количества преступлений в сфере компьютерной информации. За год зафиксирован их восьмикратный рост, на 780,6%.

Напомним, что за январь – ноябрь текущего года в Петербурге были зарегистрированы более 58 тыс. преступлений. По сравнению с 2019 годом рост составил 26,5%.