«Агроэко» открыла очередной свинокомплекс в Воронежской области

В Таловском районе Воронежской области открыта новая производственная площадка свиноводческой группы компаний «Агроэко». Об этом сообщили в ее пресс-службе.

«Первая тысяча поросят уже находится на производстве. В конце февраля здесь будет располагаться 10 тыс. животных. Полная мощность площадки рассчитана на единовременное содержание 34 тыс. голов»,— сказано в пресс-релизе ГК.

Там напомнили, что в муниципалитете располагаются еще три производственных площадки компании, станция искусственного осеменения, комбикормовый завод и автотранспортное предприятие. «За все время работы ГК инвестировала в экономику Таловского района 9,5 млрд руб., до 2023 года объем инвестиций превысит 10 млрд руб.»,— отметил глава «Агроэко» Владимир Маслов.

Сергей Калашников