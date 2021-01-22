22 января, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков посетил Нижегородскую область

Сегодня с рабочей поездкой Нижегородскую область посетил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

от

Он побывал в Понетаевском психоневрологическом интернате, расположенном в Шатковском районе, в котором проживают и получают медико-социальное обслуживание граждане, утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.


Котяков отметил высокий уровень социального обслуживания в интернате, к которому, по его словам, должны стремиться и другие учреждения подобного профиля по всей стране. Он также заявил, что сегодня в России в уходе социальных работников нуждается более 4 миллионов человек, из них 2,3 миллиона пока не получают необходимой помощи.

Комментарии

Печать

обсуждение

Программы

Всякому по силам его Нижегородцев призывают воздержаться от Крещенских купаний
Пластмассы из вторсырья Открыто первое производство резидента особой экономической зоны «Кулибин»
Личная ответственность Мэр Нижнего Новгорода назвал пять главных для него событий года
С огоньком, но без потерь Спасатели призвали нижегородцев быть осторожными с пиротехникой
Дружба стала еще важнее Руководители городов-побратимов поздравили жителей Нижнего Новгорода
Багаж по штрихкоду Автоматические камеры хранения нового поколения появились в железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода
Профиль пользователя