Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков посетил Нижегородскую область

Он побывал в Понетаевском психоневрологическом интернате, расположенном в Шатковском районе, в котором проживают и получают медико-социальное обслуживание граждане, утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.

Котяков отметил высокий уровень социального обслуживания в интернате, к которому, по его словам, должны стремиться и другие учреждения подобного профиля по всей стране. Он также заявил, что сегодня в России в уходе социальных работников нуждается более 4 миллионов человек, из них 2,3 миллиона пока не получают необходимой помощи.