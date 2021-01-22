«Дом.РФ» выдал в Воронежской области льготной ипотеки на 570 млн рублей

Банк «Дом.РФ» в Воронежской области выдал в 2020 льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в сумме на 570 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации. Было одобрено свыше 700 заявок от жителей области, заключено более 300 кредитных договоров по ставке от 5,7%.

Свою долю на рынке выдачи льготной ипотеки на новостройки в Воронежской области в банке «Дом.РФ» оценили как «в тройке лидеров».

В банке напомнили, что программа льготной ипотеки на новостройки была запущена в апреле 2020 года «в целях сохранения спроса на ипотеку и поддержки строительной отрасли». Максимальная сумма кредита в Воронежской области составляет 6 млн руб., минимальный первый взнос —15% от стоимости приобретаемого жилья. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

Сергей Калашников