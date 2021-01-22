Ростехнадзор выявил 90 нарушений правил безопасности на предприятии «Газпрома» в Тюмени

Северо-Уральское управление Ростехнадзора выявило 90 нарушений в области промышленной безопасности на сети газоснабжения «Газпром газораспределение Север» в Калининском административном округе Тюмени, сообщила пресс-служба ведомства. Проверка проводилась по требованию прокуратуры региона. Ростехнадзор установил, что ряд объектов был введены в эксплуатацию без участия представителя власти, отвечающего за контроль промышленной безопасности.

Кроме того, первичный пуск газа в газораспределительные сети проводился без специального плана, утвержденного техническим руководителем, говорится в сообщении ведомства. Также были недостоверно предоставлены сведения, характеризующие опасные производственные объекты.

По результатам проверки с юридического лица предприятия взыскали штраф в размере 250 тыс. руб. по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности). Материалы дел в отношении юрлица и сотрудника компании направлены в суд для приостановления деятельности юрлица и дисквалификации должностного лица.

Михаил Мананников