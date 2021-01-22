На пост ректора пермской фармакадемии претендует действующий руководитель

Ученый совет Пермской государственной фармацевтической академии утвердил список кандидатов на должность ректора. Список опубликован на сайте академии. На руководящую должность претендуют: действующий ректор Алексей Турышев, профессор кафедры фармацевтической технологии Ольга Олешко, проректор по учебно-воспитательной работе Евгений Курбатов, завкафедрой токсикологической химии и председатель профкома сотрудников академии Тамара Малкова.

После окончания выдвижения кандидаты должны пройти согласование с краевым правительством, советом ректоров Пермского края. Также претенденты на пост ректора будут представлены аттестационной комиссии Минздрава РФ. После чего кандидатуры одобренные комиссией представляются на конференции работников академии. Ректором становится кандидат, за которого проголосовало более половины делегатов конференции. Ректор избирается тайным голосованием.