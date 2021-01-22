Более 3,4 тысяч жителей Удмуртии записались на вакцинацию от коронавируса

С 18 января на вакцинацию от коронавируса записалось более 3,4 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отметим, что 415 человек записались в очередь на прививку через консультационный центр по борьбе с COVID-19, 491 — через портал госуслуг, около 500 — через регистратуры больниц. Еще более 2 тыс. граждан готовы к вакцинации в составе организованных групп.

По последним данным первую дозу вакцины получили уже 3,25 тыс. жителей Удмуртии, в том числе 2,2 тыс. с 18 по 22 января. Вторую аппликацию ввели 720 человек.