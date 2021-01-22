Итальянский завод пиломатериалов стал резидентом ОЭЗ «Липецк»

Российское юрлицо итальянской компании Unionsped SrL ООО «Юнионспед» заключило с администрацией Липецкой области соглашение о строительстве на участке особой экономзоны «Липецк» в Елецком районе завода по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет. Об этом сообщает обладминистрация.

В липецкой промышленно-производственной ОЭЗ компания планирует построить предприятие двумя очередями общей площадью 2 тыс. кв. м на земельном участке в 5 га. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на январь 2022 года, второй — до конца 2023 года. Объем инвестиций оценивается в 200 млн руб. На предприятии будет создано порядка 25 рабочих мест.

«В настоящий момент уже достигнуты договоренности с партнерами и поставщиками оборудования. Планируется реализация готовой продукции на европейском рынке. Экспортироваться будут пиломатериалы, клееный брус, столярные изделия и пеллеты. Основными покупателями продукции станут европейские сети DIY»,— рассказали в обладминистрации.

Подробнее об этом и других итальянских проектах в ОЭЗ в материале “Ъ-Черноземье” «Липецк заказывает пиццу».

Сергей Калашников