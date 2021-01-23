Ингрупповое строительство

На строительный рынок Перми вышел новый девелоперский холдинг — компания «ИнГрупп» начинала с таунхаусов и малоэтажных домов, но постепенно перешла к многоэтажному строительству. За последние четыре года «ИнГрупп» сдала в Перми четыре высотки. Сейчас девелопер расширяет масштабы деятельности, возводя в городе одновременно пять многоэтажных домов. Объекты компании находятся в основном в Кировском районе города.

Владельцами «ИнГрупп» являются непубличные бизнесмены Роман Бирюков, Алексей Перевозчиков и Владимир Семенов. Участники рынка недвижимости говорят, что молодые девелоперы обычно занимаются точечной застройкой. Кроме того, вести деятельность таким компаниям лучше в сегменте недорогого жилья.

Начинающий девелоперский холдинг «ИнГрупп» осваивает разные районы Перми, возводя сразу пять жилых комплексов в Индустриальном, Кировском, Дзержинском и Ленинском районах. В «ИнГрупп» не ответили на запрос “Ъ-Прикамье” о стратегии холдинга и перспективных проектах. Известно, что холдинг начинал деятельность с возведения таунхаусов и малоэтажных домов. Владельцы компании являются непубличными фигурами.

По сведениям сайта компании, портфель девелопера насчитывает более 20 построенных объектов и свыше 70 тыс. кв. м площадей, введенных в эксплуатацию. В реализованных проектах значатся шесть многоквартирных домов и три коммерческих здания — ТЦ «Победа» в Новых Лядах, здания клиники «Эксперт» и отеля «АурА» (ул. Монастырская, 42а и 23б). Остальные объекты, по данным “Ъ-Прикамье”, являются таунхаусами. Первые малоэтажные дома эконом-класса «ИнГрупп» возвела в 2012–2013 годах в Кировском и Мотовилихинском районах города, а в 2016-м занялась многоэтажным строительством. Большая часть объектов компании расположена в Кировском районе Перми: дом по ул. Танцорова, 32а; ЖК «Фрегат» на ул. Судозаводской, 28; ЖК «Прилесный» на ул. Сокольской, 123; дом «Фреш» на ул. Каляева, 15.

Сейчас компания строит пять домов: «Фридом» (ул. Беляева, 61в), «Рефреш» (ул. Черниговская, 9), «Брайт Лайф» (ул. Красных Командиров, 7), а также «Ривер Парк» (ул. Монастырская, 46) и комплекс prime-класса «Атриум Парк» (ул. Монастырская, 181).

В холдинг входит несколько организаций, среди которых ООО «ИнГрупп», ООО «Инстрой», ООО «Квинто», ООО СЗ «Березовая роща», ООО СЗ «Стром», ООО СЗ «Информресурс» и другие. По данным kartoteka.ru, совладельцами и директорами этих компаний являются Роман Бирюков, Алексей Перевозчиков и Владимир Семенов.

Собеседники “Ъ-Прикамье” на строительном рынке знают компанию «ИнГрупп» и ее проекты, отмечая, что это название на слуху у профессионалов отрасли, однако с владельцами холдинга знакомы далеко не все игроки рынка.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный отмечает, что некоторые компании приходят в девелопмент, начиная с возведения малоэтажного жилья, коттеджных поселков и прочего. «Самое важное в этом бизнесе — постоянный спрос. Жилье хорошо и быстро продается, административных барьеров сегодня нет. Нужны знания, деньги и желание»,— констатирует гендиректор «Орсо групп».

По наблюдениям гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, иногородние девелоперы заходят в Пермь с крупными строительными проектами, тогда как начинающие застройщики реализуют здесь точечную застройку. Выбор молодыми компаниями точечной застройки может быть связан с тем, что они имеют недостаточно средств на начальном этапе, а «возможно, хотят попробовать, как продается жилье на Крохалевке или в Закамске», рассуждает господин Ананьев. Собеседник добавляет, что точечная застройка минимизирует риски девелопера.

По словам Михаила Бесфамильного из «Орсо групп», число объектов, которые может одновременно возводить начинающий застройщик, зависит от профессионализма управленцев и количества его средств. Господин Бесфамильный подчеркивает, что на дешевые проекты выше спрос. Строя дорогое жилье, девелопер должен понимать, что это за продукт, для кого он строится и как его продавать. Глава АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что молодому застройщику правильнее начинать с возведения домов классов «эконом» или «комфорт». «В массовом сегменте работать проще, требований к застройщику меньше, чем в бизнес-классе. Там покупатель другой и требования более высокие»,— отмечает собеседник.

Евгения Ахмедова