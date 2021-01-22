Власти Татарстана не планируют смягчать ограничения по коронавирусу

В Татарстане в ближайшее время не будут смягчать ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы регионально управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

«Нет, пока на сегодня никаких послаблений не ожидается. У нас в настоящий момент минимальное все-таки количество послаблений, согласитесь, по сравнению с другими регионами», — отметила госпожа Авдонина.

По ее словам, в данный момент Татарстан наращивает темпы вакцинации. Смягчение ограничений будут рассматривать в регионе весной.

"Ъ-Казань"