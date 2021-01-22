«Сделки сместились в диапазоны более высоких цен»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, насколько увеличилось количество сделок на рынке недвижимости в Москве.

Спрос на рынке новостроек демонстрирует новые рекордные показатели. За год в Москве было зарегистрировано почти 64 тыс. договоров долевого участия. Это на 18% больше, чем было зафиксировано по итогам 2019 года. Причем 65% сделок пришлось на второе полугодие, когда на рынок оказали влияние такие факторы, как льготная ипотека, валютные колебания и эффект отложенного спроса.

По данным аналитиков компании «Азбука Жилья», самое значительное количество сделок в столице в ее старых границах в минувшем году было оформлено в диапазоне от 7 до 9 млн руб. Таких сделок — почти 11,5 тыс. Чуть меньше контрактов подписано на суммы от 9 до 11 млн руб., на регистрацию было подано около 10,5 тыс. договоров с таким бюджетом. Годом ранее на втором месте был бюджет от 5 до 7 млн руб., что говорит о том, что сделки в 2020 году сместились в диапазоны более высоких цен, считают эксперты.

Указанную динамику, по их мнению, подтверждает также и изменение количества сделок в каждом из выбранных диапазонов. Почти вдвое сократился объем спроса в сегменте до 7 млн руб. Это связано отчасти с сокращением объема экспозиции.

В последние годы отмечается тенденция снижения количества квартир стоимостью до 7 млн руб. В начале 2019 года в реализации было 7 тыс. лотов в этой ценовой категории. К середине 2020 года их количество составило уже около 5 тыс. лотов, а на начало 2021 года — менее 3 тыс. вариантов.