Дорогу из Ярославской в Тверскую область отремонтируют за 192 млн рублей

В Некоузском районе Ярославской области начался ремонт двух участков дороги Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. В сообщении отмечается, что работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более 10 километров планируют отремонтировать уже к концу сентября 2021 года.

По словам директора департамента Евгения Моисеева, эта дорога связывает Ярославскую и Тверскую области и по ней передвигается большое количество автомобилей, в том числе, школьные автобусы и общественный транспорт. Чтобы движение транспорта не остановилось, на время ремонтных работ будет обустроена временная объездная дорога.

«Ремонт объекта будет осуществляться поэтапно до 2024 года. За это время предстоит отремонтировать порядка 53 километров дорожного полотна»,– отметил господин Моисеев.

Работы под контролем ГКУ ЯО «Ярдорслужбы», проводит подрядная организация АО «Ярдормост». С ней заключен контракт на 192 млн руб. Подрядчик приступил к расчистке прилегающей к дороге территории и замене водопропускных труб. Ремонт дорожного покрытия начнется весной, когда установится подходящая для этого погода.

По данным департамента, в рамках нацпроекта работы в Ярославской области уже начались на шести региональных дорогах. Всего в этом сезоне планируются отремонтировать 238 км дорог.

София Бастрыгина