На Кубани с начала 2021 года не выявили ни одного случая гриппа

В Краснодарском крае в январе 2021 года не выявили ни одного случая гриппа. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

По ее словам, эта ситуация не типична для региона, так как обычно в январе фиксируются случаи гриппа.

«Мы сейчас снижаемся и по ОРВИ. За неделю снижение на 8%. Сейчас показатель заболеваемости в семь раз ниже эпидемического порога уровня ОРВИ. Даже по тем типичным инфекциям, которые мы привыкли видеть в этот период, мы видим относительную стабилизацию », – рассказала госпожа Гречаная.

Замглавы регионального управления Роспотребнадзора считает, что снижение показателей стало результатом противоэпидемиологических мероприятий по сдерживанию пандемии коронавируса.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 16 декабря в ходе прививочной компании в Краснодарском крае от гриппа вакцинировали 3,1 млн человек, это более половины жителей региона. Всего в планах было поставить прививку 3,4 млн человек.

Алексей Белянин