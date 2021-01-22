Первым компонентом «Спутника V» привито 5,2 тыс. жителей Пермского края

В Пермском крае, по состоянию на 22 января, первым компонентом вакцины «Спутник V» привито 5224 человека, вторым — 1651 человек. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Как ранее сообщали краевые власти, поставка большой партии вакцины (более 30 тыс. комплектов) в регион ожидается до конца месяца. В феврале в Прикамье придет новая партия препарата — 70 тыс. доз. Вакцинация проводится в два этапа, второй компонент вводится на 21-й день после первого.

Общее количество заболевших COVID-19 в Пермском крае составило на 22 января 37 183 человека. 30 599 человек выздоровели. В больницах проходят лечение 1607 человек.