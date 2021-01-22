Курское «Динамо» в баскетбольной Евролиге обыграло турецкий «Измит»

Встреча курского «Динамо» с турецким «Измитом» в рамках баскетбольной Евролиги завершилась в пользу курянок — их соперницы уступили со счетом 61:65. Эта победа — вторая подряд для курских баскетболисток на турнире.

В начале встречи доминировали спортсменки из Турции, завершившие первую четверть со значительным отрывом — 21:13. Во втором периоде у курянок продолжились сложности с дальними бросками, и по итогам 20 минут игры отставание выросло — 41:30. Однако после большого перерыва курянки выдали серию из 13 безответных очков и по истечении шести минут третьего периода впервые вышли вперед. Опережали соперниц они и по итогам получаса — 48:46. Равная борьба в четвертом периоде завершилась отрывом «+4» у «Динамо» за 30 секунд до окончания встречи, и этот перевес остался неизменным.

Теперь «Динамо» с шестью очками занимает вторую строчку в группе А.

Олег Мухин