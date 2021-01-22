Украинская компания отсудила у новороссийского «Аквамарина» 20 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал и привел в исполнение на территории России решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины по иску одесской компании «Пищевик» к ООО «Аквамарин». Ответчик задолжал кредитору около 20 млн руб., решение опубликовано в Картотеке арбитражных дел.

Решение Международного коммерческого арбитражного суда вступило в законную силу в июле 2020 года, однако компания «Аквамарин» добровольно не исполнила его, что и послужило причиной обращения украинского предприятия в Арбитражный суд Краснодарского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», в октябре 2020 года в ООО «Аквамарин» введено наблюдение по иску ЗАО «Славпром» из Славянского района Кубани. «Аквамарин» задолжал кредитору около 7 млн руб.

«Аквамарин» зарегистрирован в Новороссийске в 2007 году и занимается оптовой торговлей. В 2019 году выручка от продажи общества составила 40 млн руб., прибыль – 35 тыс. руб. Владеют компанией Александр Вертеба и Александра Панфилова.

Андрей Ульченко