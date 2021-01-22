Бывший офис Росэнергобанка в центре Казани продали за 161 млн рублей Его покупателем стал совладелец девелоперского компании «Артел»

Офисный центр на Право-Булачной,13 в Казани, принадлежавший разорившемуся Росэнергобанку, на торгах за 161,16 млн руб. приобрел Эмиль Фахриев, совладелец девелоперского ООО «Артел».

Как сообщил Российский аукционный дом, на электронной площадке Lot-online которого проходили торги, в составе проданного 21 января имущества — бизнес-комплекс из пяти зданий, общей площадью 6,5 тыс. кв.м, с пятью земельными участками общей площадью 4,5 тыс. кв. м. В настоящее время одно из зданий комплекса — двухэтажное строение площадью 2,7 тыс. кв.м – на правах аренды принадлежит молодежному Театру на Булаке.

Согласно аукционной документации, имущество выставлялось по стартовой цене 247,8 млн руб. и было реализовано путем публичного предложения. Прием заявок в рамках него осуществлялся с 19 октября. Цена отсечения составляла 86,99 млн руб.

Продавцом выступало Агентство по страхованию вкладов, являющееся конкурсным управляющим Росэнергобанка.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Артел» работает в области аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом с февраля 2004 года. Менее месяца назад — 28 января 2020 года его владельцами стали Ренат Фахриев (доля — 90%) и его сын Эмиль Фахриев (10%). До этого предприятие в равных доля принадлежало президенту Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) Линару Якупову и Ильсияр Хакимой.

"Ъ-Казань"