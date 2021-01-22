Погрузка в Ижевском регионе ГЖД за 2020 год сократилась на 1,2%

За 2020 год в Ижевском регионе Горьковской железной дороги (ГЖД) погрузили 3,28 млн тонн грузов. Это на 1,2% меньше, чем за 2019 год, сообщает пресс-служба ГЖД.

За 12 месяцев в регионе погрузили 1,16 млн тонн нефтяных грузов, что на 12,3% меньше, чем в 2019 году, 554,2 тыс. тонн лесных грузов (на 17,3% больше), 416,6 тыс. тонн строительных грузов (на 48,4% больше), 368,7 тыс. тонн химикатов и соды (на 7,6% меньше). Кроме того, было погружено 259,9 тыс. тонн черных металлов и 307,9 тыс. тонн лома черных металлов, что на 17% и 2,2% соответственно меньше, чем за позапрошлый год.