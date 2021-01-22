В Ярославской области более 2 тысяч человек привились от коронавируса

В Ярославской области по данным на 22 января прививки от коронавируса сделаны более 2 тыс. жителей региона, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что первый этап вакцинирования от COVID-19 прошли 1686 жителей области и второй — 383 человека.

«Сейчас уже развернуто 38 пунктов вакцинации, всего будет задействовано 46 точек в 28 медорганизациях. Привиться можно по месту прикрепления на медицинское обслуживание. Работникам учреждений и организаций — в медицинских организациях, на территории которых расположены данные объекты. В таком случае списки групп подает работодатель»,— написал господин Миронов.

Губернатор разместил в своей публикации карту области с указанием адресов всех медицинских учреждений, в которых можно сделать прививку от коронавируса..

Антон Антонов