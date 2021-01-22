Корпоративные новости на «Ъ FM»

По итогам 2020 года Газпромбанк добился роста розничного бизнеса несмотря на пандемию. По данным компании, розничный кредитный портфель банка вырос на 17%. Портфель потребительских кредитов увеличился на 46%, а ипотечный - вырос на 4%. В прошлом году Газпромбанк продолжил активно развивать карточный бизнес, делая ставку на персонализированный подход к клиентам и акцент на цифровые услуги, предлагая уникальные на рынке продукты. Значимые результаты по большинству ключевых направлений в банке связывает с цифровизацией и активным переводом услуг в дистанционные каналы обслуживания в предыдущие годы. «Это позволило встретить пандемию в полной готовности и не просто обеспечить бесперебойное предоставление существующим клиентам полного спектра современных банковских услуг с соблюдением всех необходимых мер безопасности, но и значительно увеличить нашу клиентскую базу, а также запустить большинство намеченных ранее проектов, включая такие важные, как новое инвестиционное приложение и собственный виртуальный мобильный оператор», — прокомментировал первый вице-президент, член Правления Газпромбанка Алексей Попович.

Сбербанк заинтересовался покупкой эксклюзивных прав на фильмы Disney для своего онлайн-кинотеатра Okko. Но сделку, сумма которой начиналась от $100 млн, притормозил появившийся в декабре законопроект депутата Антона Горелкина. До сих пор Walt Disney не заключала с российскими медиагруппами эксклюзивные сделки.

Материнская компания Google отказалась от проекта раздачи интернета в труднодоступных регионах с использованием воздушных шаров. Аэростаты должны были стать альтернативой вышкам сотовой связи, но оказались слишком дорогими. Проект Loon запустили в 2013 году. Коммуникационное оборудование на воздушных шарах работало от солнечных батарей днем и от аккумуляторов ночью.