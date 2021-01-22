Суд обязал переименовать кубанскую фирму «Россия» через 22 года после регистрации

ОАО «Россия» из Каневского района Краснодарского края должно сменить название, такое решение принял Арбитражный суд Краснодарского края, документ размещен в Картотеке арбитражных дел. С иском к обществу обратилась межрайонная ИФНС России № 16 по краю.

Включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению Минюста России. На это могут претендовать компании имеющие филиалы на территории более чем половины субъектов страны или крупнейшие налогоплательщики. Также наименование «Россия» могут иметь организации, 25% голосующих акций которых или более 25 процентов уставного капитала находятся в собственности РФ. «В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчик получал в установленном законом порядке разрешение на использование в своем фирменном наименовании официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», - говорится в решении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Россия» зарегистрирована в 1998 году в ст. Стародеревянковской Каневского района. В 2019 году выручка от продажи общества составила 464 млн руб., прибыль – 53 млн руб. Бенефициаром компании выступает один из совладельцев ООО «Фирма Калория» Виктор Боев.

Решение суда вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления, если не будет подана апелляционная жалоба.

Андрей Ульченко