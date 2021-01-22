Астраханская детская поликлиника пополнилась современным оборудованием

В астраханскую детскую поликлинику №5 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило новое оборудование, предназначенное для проведения функциональной диагностики. Об этом сообщили в областном правительстве.

Медучреждение получило современные электроэнцефалограф, реоэнцефалограф, эхоэнцефалограф, которые предназначены для исследований головного мозга, а также спирограф (прибор для исследование работы легких) и электрокардиографы.

С помощью новых аппаратов можно исследовать состояние сердечно-сосудистой и нервной систем у детей, а также оценить функции внешнего дыхания.

Мария Шахрай