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Ижевск. Удмуртия

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Жителя Ижевска подозревают в продаже арендованной иномарки

31-летнего неработающего жителя Ижевска задержали по подозрению в продаже арендованного автомобиля Volkswagen. Ущерб составил 800 тыс. руб., возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по городу. За данное преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый взял автомобиль в аренду у одной из компаний под предлогом оказания услуг такси. В тот же день он продал машину на авторазбор. В настоящее время полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

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