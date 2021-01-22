Жителя Ижевска подозревают в продаже арендованной иномарки

31-летнего неработающего жителя Ижевска задержали по подозрению в продаже арендованного автомобиля Volkswagen. Ущерб составил 800 тыс. руб., возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по городу. За данное преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый взял автомобиль в аренду у одной из компаний под предлогом оказания услуг такси. В тот же день он продал машину на авторазбор. В настоящее время полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.