Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кто помогал создавать дизайн ручек из серии Meisterstuck Maki-e Calligraphy Tribute to Kyoto.

Мы все реже пишем не на планшетах, компьютерах или смартфонах. Ручки становятся объектом коллекционирования или показателем статуса. Полагаю, это влияет на количество продаваемых в мире простых шариковых ручек, но есть еще и ручки дорогие, перьевые, коллекционные.

В конце прошлого года даже открылась выставка частной коллекции подобных ручек в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Это была выставка части внушительной коллекции редких ручек Montblanc, принадлежащей Игорю Белоусенко.

Сама же компания с производством письменных принадлежностей в Германии продолжает выпуск новых коллекционных предметов. Как их называют в Montblanc — «пишущих инструментов».

Новая серия — Meisterstuck Maki-e Calligraphy Tribute to Kyoto. Помогли разработать дизайн представители Chiso — существующего в Киото с 1555 года ателье кимоно. А для воплощения этого дизайна на корпусе ручки была использована другая старинная японская техника — лакировка маки-е. Работал над корпусом в технике уруси с использованием элементов из золота японский мастер. Так что получился не просто «трибьют Киото», а настоящее арт-сотрудничество Востока и Запада.