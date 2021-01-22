В Курганской области отменяют часть ограничений по COVID-19

С 25 января в Курганской области отменят часть ограничений, вводившихся для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

Так, возобновляются областные и муниципальные спортивные мероприятий без участия зрителей, а также тренировки в учреждениях спортивной подготовки. Это Зауральский колледж физической культуры и здоровья, Центр спортивной подготовки и проведения спортмероприятий Курганской области, Курганское училище олимпийского резерва и спортивная школа олимпийского резерва №1. Кроме того, с 25 января разрешается проведение мероприятий для школьников и воспитанников детских садов в музеях, библиотеках и Курганском областном Доме народного творчества. Однако одновременно в учреждениях культуры может находиться только один класс или группа детей. Также с понедельника начнут работать кружки в культурно-досуговых учреждениях в малых группах до пяти человек с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.