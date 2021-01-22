НЛМК увеличила продажи на 3% в 2020 году

Группа НЛМК (основная промплощадка — Новолипецкий металлургический комбинат в Липецке) отчиталась об операционных результатах за 2020 год. Как сообщили в пресс-службе сталелитейной компании, продажи выросли к 2019 году на 3%, до 17,5 млн т. Производство стали выросло на 1%, до 15,8 млн т.

В компании пояснили, что продажи выросли за счет роста реализации чугуна в три раза, до 1,5 млн т, «на фоне снижения производства стали» во время реконструкции конвертерного производства на липецкой площадке.

Продажи на экспортных рынках выросли на 17%, до 6,8 млн т за счет увеличения экспорта чугуна и сортовой заготовки. Продажи на "домашних" рынках снизились на 6%, до 10,7 млн т, «в основном из-за снижения объемов поставок на рынке США и продаж сортового проката в России», сообщили в пресс-службе НЛМК.

Сергей Калашников