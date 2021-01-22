Удмуртия перевыполнила план по жилищному строительству за 2020 год на 5,6%

За 2020 год Удмуртия перевыполнила план по жилищному строительству на 5,6%. Об этом написал глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте». На сайте главы и правительства республики добавили, что общий ввод, по предварительным данным, составил 802,6 тыс. кв.

«За год построено 11,25 тыс. новых квартир и домов в республике. Сейчас строится еще 100 многоквартирных домов общей площадью более 1,5 млн кв. м»,— подчеркнул господин Бречалов.

Напомним, в начале 2020 года сообщалось, что целевой показатель по вводу жилья в Удмуртии на 2020 год составляет 815 тыс. кв. м. Это на 80 тыс. кв. м больше, чем в 2019 году. В ноябре премьер республики Ярослав Семенов заявлял, что по итогам года в регионе планируют построить не менее 795 тыс. кв. м нового жилья.