Главврач Челябинского онкоцентра претендует на пост ректора медуниверситета

Стартовала кампания по выборам ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). Основным претендентом на пост стал главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, академик РАН Андрей Важенин. Информацию об этом подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сегодня на брифинге.

«Андрей Владимирович решил принять участие в конкурсе на должность ректора медуниверситета. Конкурс должен состояться в апреле. Он планирует подать документы до 3 февраля. Я думаю, это история о том, что все-таки медакадемию должен возглавлять практик и клиницист, поскольку подготовка кадров, новые технологии – это сегодня очень актуально и для нас приоритетные задачи. Это некая перезагрузка в сторону практикоориентированности и именно эта задача поставлена перед Андреем Владимировичем»,– рассказала госпожа Гехт. По ее словам, нынешний ректор Илья Волчегорский «остается в команде, помогая дальше развивать вуз». Также первый вице-губернатор отметила, что Андрей Важенин пока продолжит руководить онкоцентром. При этом вопрос о невозможности «заполнить эту нишу» не стоит, поскольку академик создал собственную школу, представители которой могут возглавить медучреждение, сообщила Ирина Гехт.

Срок выдвижения кандидатур на должность ректора ЮУГМУ – с 14 января по 3 февраля.