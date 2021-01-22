Жителям Удмуртии предложили бесплатно покататься на лыжах и коньках 23 января

23 января в Удмуртии отмечают День зимних видов спорта с 12:00 до 16:00. В это время жители республики смогут бесплатно покататься на лыжах и коньках, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Так, бесплатный вход и час бесплатного проката доступны на катках стадионов «Динамо», «Зенит», «Купол», «Локомотив», в парке Кирова, Космонавтов, Березовой роще и сквере Драгунова в Ижевске, а также в ЛД «Глазов арена», ЛД «Знамя» в Воткинске (вход в него бесплатный с 11:00 до 16:00), стадионе «Сокол» в Сарапуле и ЛД «Можга арена». На последний каток необходимо прийти со своим инвентарем.

Кроме того, всем желающим бесплатно выдадут лыжи палки и ботинки в СОЛК им. Г. А. Кулаковой, РССК им. А. М. Демидова, лыжной базе «Искра» и СК «Чекерил». Также в СК «Чекерил» с 12:00 до 16:00 работает бесплатный подъемник для спуска на горных лыжах и сноуборде.

Для любителей тюбингов доступен час бесплатного проката в СК «Чекерил», «Нечкино», парках «Березовая роща», им. Кирова и Космонавтов в Ижевске. Кроме того, в столице Удмуртии сделали свободным вход на матч ХК «Ижсталь» и ХК «Химик» из Воскресенска. Он начнется в 13:00.