В Кемерове прокурор внес представление главе города после обрушения потолка в детсаду

После обрушения потолка в одном из детских садов в Кемерове прокурор внес представление главе города Илье Середюку за ненадлежащий контроль за строительством. Объект возводился в рамках муниципального контракта между МП «Городское управление капитального строительства» и генподрядчиком ООО «СДС-Строй», с привлечением субподрядчика ООО «Высотники», сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел в начале декабря 2020 года в образовательном учреждении «Замок детства», который был открыт в ноябре в рамках федеральной инвестпрограммы.

Региональная прокуратура организовала проверку.

«Специалистами произведен осмотр и обследование помещения и установлено отслоение штукатурного слоя на потолке площадью 3,7 кв. м. Отслоение произошло между слоями гипсовой штукатурки по причине отсутствия сцепления между ними, насечек и борозд для улучшения сцепления на вышележащем слое, грунтовочного слоя»,— говорится в сообщении. Так, детсад не выполнил обязанность по созданию безопасных условий.

Прокуратура также внесла представление об устранении нарушений закона начальнику управления образования администрации города, директору ООО «СДС–Строй» и ООО «Высотники» за нарушение технологий производства.

Детский сад был рассчитан на 200 детей. На его строительство, а также оснащение было выделено около 250 млн руб. из федерального бюджета, из городского и областного— более 110 млн руб.

Екатерина Лукашевич