LIVINGOOD от MAKFA – в рейтинге Forbes

Финансово-экономический журнал Forbes, одно из наиболее авторитетных и известных деловых изданий в мире представил рейтинг самых успешных новых брендов России по итогам 2020 года. В него включены торговые марки, выведенные на российский рынок в 2019 году и добившиеся самых впечатляющих результатов в 2020-м. В десятку наиболее ярких и востребованных у россиян новых брендов вошла линейка функциональных макаронных изделий LIVINGOOD от MAKFA.

Макаронные изделия торговой марки LIVINGOOD были представлены на российском рынке в середине 2019 года. Продукция предназначена для тех, кто заботится о здоровье и придерживается концепции правильного питания. На сегодняшний день LIVINGOOD производятся в трех вариантах: с добавлением полезных природных элементов бета-глюкана, горохового изолята и кальция.

Новая линейка получила признание как покупателей – продажи стабильно растут, так и профессионалов рынка: LIVINGOOD присуждена премия «Время инноваций» как лучшему инновационному проекту в России и присвоена престижная сертификация международного конкурса вкуса Superior Taste Award. Особенностью последнего является оценка продуктов питания шеф-поварами из профессиональных ассоциаций Европы с помощью сенсорных дегустаций.

Оценка успешности новых брендов проводилась журналом Forbes по нескольким категориям: исходя из отношения выручки к количеству торговых точек, где бренд представлен, и объема продаж. В формировании лонг-листа рейтинга принимали участие крупнейшие ретейлеры, брендинговые и рекламные агентства, представители которых оценивали концепцию и айдентику (визуальную составляющую) новых торговых марок. Отличительной чертой рейтинга Forbes 2020 года является то, что в него попали новые марки, запущенные на российский рынок не только крупными, но и небольшими компаниями.