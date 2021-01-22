В Геленджике завершают ремонт инфекционного отделения горбольницы стоимостью 100 млн рублей

В Геленджике завершается реконструкция инфекционного отделения городской больницы, стартовавшая еще в 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Стоимость ремонта составила 100 млн рублей, деньги были выделены министерством здравоохранения Краснодарского края. По данным мэрии, за счет реконструкции будет увеличена максимальная вместимость отделения, которая возрастет до 10 койко-мест. Это произойдет за счет переноса ВИЧ-лаборатории и кабинета нарколога в отдельное здание, рассказал главный врач городской больницы Сергей Ермаков. В год инфекционное отделение обслуживает порядка 2 тыс. пациентов.

Ремонт и оснащение детского инфекционного отделения уже завершены. Сейчас идет ремонт на втором этаже, где проходят лечение взрослые пациенты. На сегодняшний день завершены монтаж электропроводки, отделка санитарных комнат, застелен пол, установлены оконные и дверные модули. Кроме того, ведутся работы по установке навесного потолка и оборудованию двухканальной вентиляции, распределяющей потоки воздуха между зонами и препятствующей распространению вирусов.

Помимо этого, ожидается поступление современного оборудования для бактериологической лаборатории. Начаты фасадные работы. Планируемый срок окончания всех ремонтных работ – конец первого квартала 2021 года.

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, в 2021 году инвестиции в лечебно-диагностический корпус в Краснодаре составят 1,7 млрд руб., во вторую очередь Краевой клинической больницы №1 — 1,4 млрд руб., на акушерско-гинекологический корпус в Кореновске — 474 млн руб., а на проектирование краевого онкологического центра в краснодарском поселке Знаменском — 200 млн руб.

Елена Зуева