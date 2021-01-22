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В Можге появится спортивный комплекс за 20 млн рублей

В 2021 году в Можге появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа при школе №10. На эти цели Удмуртия получит 20 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на председателя постоянной комиссии госсовета региона по физкультуре, спорту и молодежной политике Ивана Черезова.

«Выделенные средства направляются на закупку оборудования для ФОКОТа. Здесь можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом и волейболом, беговыми видами спорта, спортивной гимнастикой. Предусмотрена трибуна для зрителей на 100 мест, а также тренажеры для общефизической подготовки. Считаю, что открытая спортивная площадка на базе школы станет центром притяжения не только спортсменов, но и школьников, и жителей близлежащих домов»,— отметил господин Черезов.

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