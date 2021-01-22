Главу управления автодорог Новосибирской области оставили в СИЗО еще на месяц

Сегодня Железнодорожный райсуд Новосибирска продлил еще на один месяц срок заключения под стражей главе территориального управления автодорог Михаилу Чуманову, обвиняемому в коррупции. Таким образом, было удовлетворено ходатайство Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, которому поручено вести это дело.

Господина Чуманова задержали 22 декабря прошлого года сотрудники ФСБ. По данным следствия, он получил две взятки — 100 тыс. руб. и 5 млн руб. — от представителей дорожно-строительных компаний, обещая заключить с ними новые контракты на ремонт и строительство дорожной сети региона. По ст. 290 УК РФ (взятка) автодорожнику грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

О том, как в Новосибирске по подозрению в коррупции задержали главу территориального управления автодорог, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Дорога вывела не ТУАД».

Илья Николаев