В Ярославской области проходят рейды по пресечению незаконной рыбалки

На водных объектах Ярославской области проводятся рейды по пресечению случаев незаконной рыбалки, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. В сообщении отмечается, что рейды проводятся в рамках соглашения между правительством области и Росрыболовством по охране водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Контроль проводится сотрудниками отдела Московско-Окского территориального управления Росрыболовства совместно со специалистами специализированного отдела при департаменте АПК и потребительского рынка региона, созданного в рамках соглашения.

«Цель рейдов – проведение дополнительных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению браконьерства, сохранению водных биологических ресурсов. Развитие рыбохозяйственного комплекса является одним из приоритетных направлений деятельности агропромышленного комплекса Ярославской области»,– говорится в сообщении департамента.

По словам заместителя директора департамента Валентины Шишиной, при проверках особое внимание уделяется рыбакам-промысловикам, которые с 1 января начали осваивать квоты на 2021 год.

«Обращается внимание на законность ловли, объемы и места вылова рыбы, условия исполнения договоров пользования рыболовными участками»,– отметила госпожа Шишина.

Она уточнила, что в предстоящем промысловом сезоне для 14 компаний региона, ведущих промысловый вылов рыбы на 21 рыболовном участке Рыбинского, Угличского и Горьковского водохранилищ общей площадью в 232 тыс. га, установлены квоты на вылов особо ценных и менее ценных видов рыб в размере около 1,5 тыс. т.

В департаменте отметили, что в 2020 году в регионе было зафиксировано более 770 случаев административных правонарушений в сфере рыболовства. На нарушителей наложены штрафы в общей сумме около 1,5 млн руб. Сумма ущерба от действий нарушителей составила 1,2 млн руб. из которых взыскано 1,1 млн руб.

Антон Антонов