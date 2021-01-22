Рядом с Кольцово планируют построить логистический комплекс и храм

Рядом с аэропортом Кольцово в Екатеринбургу планируют построить логистический комплекс и храм. Объекты должны появиться в границах участка аэропорта Кольцово – Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги – улицы Черняховского и проектируемой магистральной дороги скоростного движения. Сейчас проект планировки и межевания территории проходит общественные обсуждения.

Как указано в документах, строительство будет проходить в один этап и завершится до 2025 года. Общая площадь проектируемой территории составляет 181,1 га. На этой территории планируется построить торгово-логистический комплекс площадью 324 тыс. кв. м. Там могут трудиться более 3,4 тысяч рабочих.

Согласно документам территория будет разбита на несколько зон. Торгово-логистическая зона будет представлена существующими и проектируемыми складами, предназначенными для хранения и продажи промышленных и хозяйственных товаров непродовольственного назначения. «Общая площадь проектируемых зданий складского назначения составит около 239 тыс. кв. м. В состав торгово-логистической зоны входит проектируемые торговые центры общей площадью 70 тыс. кв. м»,— указано в документах.

На территории терминала «Чкаловский» предусмотрена зона религиозного назначения, там запроектирован храм площадью 1,5 тыс. кв. м. Также в документах среди проектируемых объектов значится железнодорожная станция и многоуровневый паркинг.