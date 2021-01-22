С семеновского водоканала требуют 4 млн рублей компенсации вреда экологии

Ущерб окружающей среде, причиненный действиями семеновского муниципального предприятия «Горводоканал» из-за разрушения канализационного колодца, оценили в 4 млн руб. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Разлив сточных вод случился в мае 2020 года. Стоки попали в почву из частично разрушенного канализационного колодца на улице 9-го января в Семенове. Площадь загрязненного участка превысила 5 тыс. кв. м. Обслуживанием канализационных сетей должен был заниматься «Горводоканал».

«Хозяйственная деятельность предприятия ведется с нарушениями, что и привело к разливу стоков. Нарушены требования Федерального закона “Об охране окружающей среды” и Земельного кодекса РФ»,— сообщили в Росприроднадзоре. Водоканал привлекли к ответственности и оштрафовали. Так как предприятие не компенсировало ущерб добровольно, вопрос будет решаться в судебном порядке. Также ведомство требует обязать «Горводоканал» устранить последствия разлива.

Анастасия Еремина