«Милан» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Серии А 23 января

23 января «Милан» примет «Аталанту» в заключительном матче первого круга Серии А. Встреча начнется в 20:00 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Милан»

«Россонери» лидируют в Серии А, набрав 43 очка после 18 матчей. «Милан» потерпел лишь одно поражение при 13 победах и 4 ничьих.

Из-за травм миланцам не поможет ряд ключевых игроков: Анте Ребич, Хакан Чалханоглу, Тео Эрнандес, Раде Крунич, Исмаэль Беннасер.

В какой форме «Аталанта»

«Аталанта» идет на шестом месте, имея в активе 33 очка. Подопечные Гасперини не могут победить в двух последних матчах. Однако последнее поражение было еще в конце ноября.

В ближайшем матче с «Миланом» не сыграет Марио Пашалич. Капитан команды Алехандро Гомес не играет с середины декабря из-за конфликта с главным тренером.

«Милан» – «Аталанта»: статистика личных встреч

«Милан» не может обыграть «Аталанту» на «Сан-Сиро» с 2014 года: в шести матчах «Россонери» потерпели 2 поражения и добыли 4 ничьи. В 10 последних очных встречах команды шесть раз играли вничью.

Прогноз экспертов на матч «Милан» – «Аталанта» 23 января

Тотал больше 3 за 1.85

Если взять предыдущие пять очных встреч, то в трех из них прошла ставка на тотал больше 3. «Милан» немного забивает в последних матчах, а вот «Аталанта» наоборот: в двух из четырех игр выиграло пари на тотал больше 3.

Надежда «россонери» – Ибрагимович, который недавно восстановился от травмы. Швед набрал сумасшедшую статистику в свои 39 лет – 12 голов в 8 матчах Серии А.

Обе команды входят в топ-4 среди всех клубов чемпионата Италии по лучшему нападению: «Милан» забивает в среднем 2,17 гола за игру, а «Аталанта» – 2,28.

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