Гигабитные сети домашнего интернета охватили почти половину домохозяйств Перми

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) – ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов – сообщает о том, что закончен второй этап проекта модернизации сетей фиксированной связи в Перми. Доступ к сверхскоростному гигабитному интернету получили более 136 тыс. домохозяйств.

По итогам второго этапа модернизации, сверхскоростной домашний интернет стал доступен в большинстве районов города. Проект модернизации фиксированной сети стартовал весной 2020 года. «Перестройка» позволит пермякам пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Технология позволяет подключить одновременно несколько девайсов и смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов. Стоимость тарифа, который включает гигабитный интернет и ТВ, составляет 850 рублей1.

«Сегодня доступ к гигабитному интернету имеет почти половина домохозяйств Перми. Для отрасли в целом это новый этап развития, а для пермяков – новый пользовательский опыт, который закроет любые интернет-потребности на годы вперед, от компьютерных игр на облачных серверах с минимальной задержкой и отличным качеством видеопотока до внедрения VR-технологий в домашний кинотеатр. Наряду с домашним интернетом и ТВ мы предоставляем нашим пользователям бесплатный доступ к другим сервисам экосистемы МТС, в частности к мобильной связи для себя и членов семьи», – отмечает директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/с, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить такую возможность можно на сайте и по телефону 8 800 250 0890.